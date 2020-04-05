الصحة العراقية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى البصرة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد ، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسجد، فضلا عن حالتى شفاء ووفاة واحدة بمحافظة البصرة، وذكر إعلام دائرة الصحة في البصرة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ، أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة بالمحافظة أصبح 132 حالة، شفيت منها 38 حالة، فضلا عن 11 وفاة.

وفي سياق متصل ، أعلنت الصحة العراقية عن شفاء 11 مصابا من فيروس كورونا في مدينة السليمانية ، وقال مدير عام الصحة في السليمانية صباح هورامي ، في بيان ، إن 11 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء في محافظة السليمانية، مضيفا أن إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس وصل إلى 62 حالة وأن 33 آخرين يتلقون العلاج في المستشفى الخاص بالفيروس في المدينة.

من جانبه بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، خلال لقائه اليوم الأحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" في السجون ومراكز التوقيف.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن زيدان بحث أيضا مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر إجراءات القضاء على مخاطر تفشي فيروس "كورونا". من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد بلاده تقديم الدعم لتخفيف انتشار فيروس "كورونا" والقضاء عليه.

من ناحية أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية شمالى العاصمة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم - "إن الفرقة السادسة والقطاعات الملحقة بها انطلقت بعملية امنية في شمالي بغداد، موضحة أن العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق (الخضراء، الخزنة، السلمان)".