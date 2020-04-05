اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة والآثار: "المرشدين السياحيين المصريين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم"

الأحد، 05 أبريل 2020 11:50 م
السياحة والآثار: "المرشدين السياحيين المصريين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم" اجتماع وزير السياحة
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعباسية، اثنين من المرشدين السياحيين اللذين كانا يرافقان مجموعات سياحية على متن أحد الفنادق العائمة في الأقصر والتي كانت من أولى المنشآت السياحية التي تم رصد بها حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير الماضي.

وجاء اللقاء لتقديم الشكر والتحية لهما علي الدور الذي لعباه من أجل مصر وتوفير سبل الراحة والسلامة للسائحين الذين كانوا علي متن الفندق العائم حتى انتهاء مدة الحجر الصحي لهم، كما كانا يعملان علي قدم وساق من أجل حل جميع مشاكل السائحين والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية والجهات المعنية بالدولة من أجل نقل رغبات السائحين والوفاء بطلباتهم واحتياجاتهم وطمأنتهم والتنسيق بينهم وبين العاملين بالمركب.

وخلال اللقاء حرص العناني علي توجيه الشكر من خلالهم كممثلين عن زملائهم، لكل المرشدين السياحيين المصريين الذين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم، مشيرًا إلي أنه يعتز بهذه المهنة التي كانت بداية لحياته الوظيفية حيث أضافت له الكثير من الخبرات في مجال السياحة والتعامل مع السائحين، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المرشدين السياحيين حيث إنه قام بالتدريس لآلاف المرشدين السياحيين من خلال عمله أستاذا ورئيسا لقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وفي نهاية اللقاء أعرب المرشدان السياحيان عن رغبتهما واستعدادهما للعمل التطوعي لدعم القطاع السياحي وتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال. وكان مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والآثار، قد التقى بمجموعة من المرشدين السياحيين وذلك لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم فى بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التى تواجههم فى ظل توقف الحركة السياحية نتيجه للقرارات التي تم اتخاذها للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.


مرشدين سياحيين

كورونا

خالد العنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة