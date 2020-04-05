اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخارجية الكويتية: لا حجر صحى لمخالفى الإقامة عند وصولهم إلى دولهم

الأحد، 05 أبريل 2020 09:49 ص
الخارجية الكويتية: لا حجر صحى لمخالفى الإقامة عند وصولهم إلى دولهم نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله
أ ش أ

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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
 
وأشار الجار الله، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إلى أنه تم ابلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية فى الكويت بهذا الإجراء؛ للتنسيق مع دولهم واعتماد فحص الكويت الخاص بالفيروس، لعدم إخضاع هذه الدول رعاياها للحجر الصحى عند وصولهم إلى بلادهم.
 
ولفت الى أن الإجراء الكويتى يسهل عملية دخول المخالف للإقامة إلى بلاده، وفى الوقت نفسه عدم إرهاق المنظومة الصحية فى الدول المستقبلة لرعاياها، مبينا أن العمل بما أعلنته وزارة الداخلية بعدم (التبصيم)، بما يسمح بإمكانية عودة المخالف إلى الكويت مرة أخرى بعد حصوله على تأشيرة دخول جديدة.
 
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح قد أصدر قرارا آخر مارس الماضي، يسمح للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون تحميلهم أية غرامات او تذاكر السفر، مع تخصيص 5 أيام لـ5 جنسيات، وهى بالترتيب: الفلبينية، ثم المصرية، ثم الهندية، ثم البنجلاديشية، ثم السريلانكية، فيما تم تخصيص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.
 

الكويت

الخارجيه الكويتيه

مخالفى الاقامه

كورونا

فيروس كورونا

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