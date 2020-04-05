اليوم السابع
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التلفزيون اليابانى: أكثر من 130 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو فى يوم واحد

الأحد، 05 أبريل 2020 10:12 ص
التلفزيون اليابانى: أكثر من 130 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو فى يوم واحد محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
رويترز

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلا عن مسؤولين فى العاصمة طوكيو أن المدينة شهدت تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الهيئة، أن هذا العدد هو الأكبر فى يوم واحد حتى الآن فى العاصمة ورفع عدد الحالات المؤكدة بها إلى أكثر من ألف.
 
وحثت حكومة المدينة، سكان طوكيو البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، على البقاء فى منازلهم مع زيادة عدد الحالات الجديدة فى الأيام الماضية.
 
وظهرت يوريكو كويكى حاكمة طوكيو، فى برنامج إخبارى صباحى اليوم الأحد، وكررت دعوتها للسكان بتجنب الخروج غير الضرورى وقالت "هناك أرواح على المحك".
 
وتخطى عدد حالات الإصابة بالمرض فى أنحاء العالم المليون بينما ثبت تسببه فى وفاة أكثر من 64 ألفا حتى الآن.
 
ولم تشهد اليابان، حتى الآن طفرة فى انتشار الفيروس مثلما حدث فى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى إذ سجلت ثلاثة آلاف إصابة و73 وفاة حتى يوم الجمعة.
 
ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 فى طوكيو، تزايدت الدعوات للحكومة المركزية بإعلان حالة الطوارئ رغم أنها لا تعطى السلطات سوى صلاحيات تنفيذية محدودة بخلاف دول أخرى.
 
و ذكرت وثيقة، أن اليابان تدرس زيادة مخزونها من عقار أفيجان المعالج للأنفلونزا، والذى تنتجه شركة فوجى فيلم خلال السنة المالية الحالية حتى يمكنها استخدامه فى علاج مليونى شخص.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، إن اليابان تأمل بزيادة إنتاجها من هذا العقار ثلاثة أمثال مستواه الحالى والذى يكفى لعلاج 700 ألف شخص إذا استخدمه مرضى فيروس كورونا.
 
ويقوم فرع لشركة فوجى فيلم التى لديها ذراع للرعاية الصحية على الرغم من شهرتها بإنتاج الكاميرات التى تحمل نفس الاسم بصنع عقار أفيجان المعروف أيضا باسم فافيبيرافير . وتمت الموافقة على استخدام هذا العقار فى اليابان فى 2014. ويجرى اختبار أفيجان فى الصين كعلاج لكوفيد-19.
 

اليابان

طوكيو

كورونا

فيروس كورونا

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