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اضبط مخالفة.. محافظ المنيا يلتقط صورة تذكارية فى افتتاح مستشفى ملوى بتجمعات كبيرة

الأحد، 05 أبريل 2020 04:26 م
اضبط مخالفة.. محافظ المنيا يلتقط صورة تذكارية فى افتتاح مستشفى ملوى بتجمعات كبيرة محافظ المنيا أثناء افتتاح مستشفى ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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أثارت الصورة التى جمعت محافظ المنيا ، مع عدد من الأطباء والعاملين ، خلال افتتاح مستشفى ملوى ، افتتاحا استثنائيا لتكون مستشفى للحجر الصحى ، انتقادات واسعة ، حيث أظهرت الصورة التى التقطتها المحافظة ، تجمع عدد كبير حول اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على المدخل الرئيسى للمستشفى دون أى إجراءات احترازية، سواء من المحافظ أو الأطباء أو العاملين بالمستشفى ، غير أن الصورة تشير إلى وجود تجمع كبير حول المحافظ دون وجود أى مسافات بين الأفراد أو إرتداء الكمامات أو أى مستلزمات واقية .

ومن ناحيتنا حاولنا التواصل مع المحافظ أكثر من مرة من خلال الاتصال الهاتفى إلا أنه لم يستجب .

وافتتح اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، مستشفى ملوى العام ، تمهيدا للتشغيل الجزئى لها بشكل استثنائى كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، فى اطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، عامر طه رئيس مركز ملوي.

 تفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى ، حيث اطمئن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أى حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الاجهزة اللازمة بكل الاقسام وجميع الاجراءات الطبيه اللازمة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية

وخلال لقائه بالفريق الطبى بالمستشفى ، اشاد المحافظ، بالدور الذى تقوم به جميع الفرق الطبية فى المحافظة، ونقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة ، لجميع الفرق الطبية التى تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض ، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذى يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد فى الفترة الراهنة، داعيا المولى عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الازمة .

وسلم المحافظ الفريق الطبى بالمستشفى 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة فى مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا ان هناك تواصل يومى بين جميع اطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشان فيروس كورونا المستجد .


اكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية ، مع ضرورة الالتزام فى منازلهم لمنع انتشار العدوي.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا ، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية ، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلى و25 سرير عناية مركزة.


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اضبط مخالفة

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