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اضبط مخالفة.. شباب يكسرون حظر التجول بمباراة كرة قدم بمركز شباب دملو بالقليوبية

الأحد، 05 أبريل 2020 11:59 م
اضبط مخالفة.. شباب يكسرون حظر التجول بمباراة كرة قدم بمركز شباب دملو بالقليوبية مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية
القليوبية نيفين طه

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نظم عدد من الأطفال والشباب، اليوم الأحد، مباراة كرة قدم داخل مركز شباب دملو التابع لمديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الحظر، ومنع التجمعات.

من جانبه قال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه شكل لجنة من المديرية للتحقيق في الواقعة وإرسال تقرير مفصل لاستبيان الحقيقة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أكد أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار الحظر  بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحًا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

 

 

مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (1)
مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (1)

مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (2)
مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (2)

مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (3)
مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (3)

مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (4)
مبارة بمركز شباب دملو بالقليوبية (4)

 


دملو

القليوبية

اخبار مصر

الشباب والرياضة

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