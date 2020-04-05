إغلاق مستشفى دار الشفاء بالإسكندرية بعد إكتشاف حالة كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إغلاق دار الشفاء بالعامرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، أنه تقرر غلق المستشفى ووضعها تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما، مؤكدا على أن قسم الطب الوقائى بالمديرية قد تعاون مع المستشفى فى الإجراءات الخاصة بالحجر الصحى.

وكانت الأسكندرية قد شهدت قبل ذلك إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمى، وذلك لاكتشاف حالة إصابة أيضا بها، وتقرر وضعها تحت الحجر الصحى بكل العاملين بها لمدة 14 يوما لحين تبين نتائج التحاليل.

واتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، تكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية، كما تم إغلاق الشواطئ ومع تجمعات الكورنيش، حيث تم إغلاق 61 شاطئ، و نظمت المحافظة سيارات تجوب كورنيش الاسكندرية تحذر من وجود تجمعات، فيما نظمت مديرية التموين بالاسكندرية، و الجهات المعنية حملات لمنع الممارسات الاحتكارية لتجار بيع المستلزمات الطبية أو السلع الغذائية.