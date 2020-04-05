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"إحنا أقوى من كورونا".. مبادرة جديدة للتغلب على الفيروس بالمنيا

الأحد، 05 أبريل 2020 06:00 ص
"إحنا أقوى من كورونا".. مبادرة جديدة للتغلب على الفيروس بالمنيا زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى
المنيا - حسن عبد الغفار

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فى الأوقات الصعبة والأزمات تظهر بارقة الأمل، والمبادرات لتساعدك فى الخروج من تلك المحنة، هكذا كانت مبادرة إحنا أقوى من كورونا، التى أطلقتها الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، لغرس الأمل بين نفوس المواطنين، والتغلب على هذه الشدة فى ظل ما يشاهده العالم، فى مواجعة فيروس كورونا .

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديرمواس بزرع الأشجار والورود على جانبى الطريق الزراعى مصر أسوان بالمركز، تحت اسم أشجار "الأمل" ضمن مبادرة إحنا أقوى من كورونا لبث الحياة والعزيمة فى نفوس المواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس برئاسة سراج عبد الحميد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم غرس عشرات الأشجار والورود على جانبى الطريق الزراى مصر أسوان ، خلال حملة تشجير مكبرة على جانبى الطريق ضمن مبادرة إحنا أقوى من كورونا .

وقال رئيس مركز ومدينة ديرمواس إن زراعة تلك الأشجار تبعث رسالة أمل وعدم اليأس فى نفوس الأهالى، والتأكيد على أننا سوف نتجاوز تلك المرحلة العصيبة،  وأن فيروس كرونا لن يغلب المصريين،  بل أننا أقوى من فيروس كورونا.

وقال رئيس مدينة ديرمواس، سوف نتجاوز هذه الأيام ونخرج منها أقوى من ذى قبل، وأن المنح تخرج من رحم المحن.

وفي سياق متصل تواصل الوحدة المحلية جهودها فى رش وتطهير الشوارع والأماكن العامة والمصالح الحكومية، وتتابع التزام البائعين بعدم إقامة الأسواق، وكذلك التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الإغلاق الى جانب متابعة الأسواق والمخابز والصيدليات للتأكد من عدم رفعها الأسعار أو احتكارها السلع.

زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى (1)
زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى

 

زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى (2)
زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى

 

زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى (3)
زراعة الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى

 

 


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فيروس كورونا

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ديرمواس

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