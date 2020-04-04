7 قرارات هامة لجامعة القاهرة بعد اكتشاف 17 اصابة بكورونا بمعهد الأورام

مع إعلان اكتشاف حوالى 17 حالة مصابة بفيروس كورونا ، كوفيد 19 ، داخل المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة ، اتخذت جامعة القاهرة العديد من القرارات العاجلة والهامة لمتابعة الموقف وفيما يلى يرصد" اليوم السابع " أبرز القرارات:-
1- تشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق في معهد الأورام بعد اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا
2- إيقاف العمل يوماً واحداً فقط للتعقيم الشامل
3- تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد
4- إجراء فحوصات ومسحات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضي
5 - عودة العمل بالعيادات الخارجية مراعاة لظروف مرضي السرطان بعد انتهاء كافة إجراءات الوقاية .
6- اقتصار الاستقبال علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط
7- تشكيل لجنة فنية لمراجعة إجراءات الوقاية والتأكد من وضع وتنفيذ خطة محددة تتضمن طرق السلامة وخطوات مواجهة فيروس كورونا
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