اليوم السابع
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7 قرارات هامة لجامعة القاهرة بعد اكتشاف 17 اصابة بكورونا بمعهد الأورام

السبت، 04 أبريل 2020 11:49 ص
7 قرارات هامة لجامعة القاهرة بعد اكتشاف 17 اصابة بكورونا بمعهد الأورام المعهد القومى للأورام وجامعه القاهرة
كتب محمد صبحى

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مع إعلان اكتشاف حوالى 17 حالة مصابة بفيروس كورونا ، كوفيد 19 ، داخل المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة ، اتخذت جامعة القاهرة العديد من القرارات العاجلة والهامة لمتابعة الموقف وفيما يلى يرصد" اليوم السابع " أبرز القرارات:-

1- تشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق في  معهد الأورام  بعد اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا

2- إيقاف العمل يوماً واحداً فقط للتعقيم الشامل

3- تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد

4- إجراء فحوصات ومسحات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضي

5 - عودة العمل بالعيادات الخارجية مراعاة لظروف مرضي السرطان بعد انتهاء كافة إجراءات الوقاية .

6- اقتصار الاستقبال علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط

7- تشكيل لجنة فنية لمراجعة إجراءات الوقاية والتأكد من وضع وتنفيذ خطة محددة تتضمن طرق السلامة  وخطوات مواجهة فيروس كورونا

 


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