7 قرارات هامة لجامعة القاهرة بعد اكتشاف 17 اصابة بكورونا بمعهد الأورام

كتب محمد صبحى

مع إعلان اكتشاف حوالى 17 حالة مصابة بفيروس كورونا ، كوفيد 19 ، داخل المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة ، اتخذت جامعة القاهرة العديد من القرارات العاجلة والهامة لمتابعة الموقف وفيما يلى يرصد" اليوم السابع " أبرز القرارات:-

1- تشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق في معهد الأورام بعد اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا

2- إيقاف العمل يوماً واحداً فقط للتعقيم الشامل

3- تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد

4- إجراء فحوصات ومسحات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضي

5 - عودة العمل بالعيادات الخارجية مراعاة لظروف مرضي السرطان بعد انتهاء كافة إجراءات الوقاية .

6- اقتصار الاستقبال علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط

7- تشكيل لجنة فنية لمراجعة إجراءات الوقاية والتأكد من وضع وتنفيذ خطة محددة تتضمن طرق السلامة وخطوات مواجهة فيروس كورونا