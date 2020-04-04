اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:22 م
خالد صلاح
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681 وفاة جديدة فى إيطاليا بسبب كورونا.. وتراجع عدد الخاضعين للرعاية المكثفة

السبت، 04 أبريل 2020 06:59 م
681 وفاة جديدة فى إيطاليا بسبب كورونا.. وتراجع عدد الخاضعين للرعاية المكثفة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
ميلانو (رويترز)

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قالت هيئة الحماية المدنية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362، فى زيادة أقل إلى حد ما من تلك التى شهدتها البلاد فى الأيام القليلة الماضية فى حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

 

وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و 632 من 119 ألفا و 827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات وهى زيادة طفيفة عن الأرقام التى أعلنت فى الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل فى أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.

 

وأعلن شفاء 20996 شخصا اليوم السبت مقابل 19758 فى اليوم السابق.

 

ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة انخفاضا من 4068 فى السابق لتكون هذه هى المرة الأولى التى يتراجع فيه العدد الإجمالى لتلك الحالات منذ تفشى الوباء فى شمال إيطاليا فى 21 فبراير .

 

 


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