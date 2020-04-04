اليوم السابع
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650 فلبينياً يغادرون الكويت دون دفع غرامات مخالفة

السبت، 04 أبريل 2020 11:04 ص
650 فلبينياً يغادرون الكويت دون دفع غرامات مخالفة مطار الكويت ـ أرشيفية
إيمان حنا

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واصل مطار الكويت الدولي اليوم تسير رحلات مغادرة المقيمين مخالفي الإقامة، تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية الذي منح المخالفين مهلة شهرا لمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات لمخالفاتهم، مع تحمل الكويت نفقات سفرهم.وفق القبس الكويتية.

وقد غادرت البلاد رحلتين للخطوط الجوية الكويتية على طائرتين من نوع بوينغ 777، متجهتين الى العاصمة الفلبينية مانيلا، على متنها 650 راكباً. وقد أقلعت الطائرة الأولى من مبنى T4 في تمام الساعه 9 صباحاً، وعلى متنها 328 راكباً، فيما أقلعت الطائرة الثانية في تمام الساعه 9.15 صباحاً، وعلى متنها نحو 322 راكباً، وسط استنفار الاجهزة العاملة في المطار لتسهيل اجراءات سفرهم . 

وقد انطلقت صباح أمس أولى رحلات مغادرة المقيمين الفلبينيين بدولة الكويت من مخالفى الإقامة الذين باشرت وزارة الداخلية الكويتية استقبالهم على مدى اليومين الماضيين ضمن مهلة الشهر الممنوحة لمخالفى الإقامة لمغادرة البلاد دون دفع أى غرامات لمخالفاتهم مع تحمل الكويت نفقات سفرهم. وفق صحيفة القبس الكويتية.

 

وأعرب المغادرون ـ وفق القبس ـ عن امتنانهم لدولة لكويت التى منحتهم هذه المهلة لمغادرة البلاد، مع تحمل الدولة لتكاليف إعاشتهم وتذاكرها وإسقاط جميع الغرامات التى المترتبة عن مخالفاتهم عنهم. وقالوا هذه البادرة لا تحدث إلا من بلد الإنسانية الكويت خاصة أن قرار الداخلية سيسمح لهم بالعودة مجدداً إلى البلاد متى رغبوا في العمل مستقبلاً.


وفى أواخر مارس الماضى ، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء الغرامات المقررة على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، في حالة سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة من أول إبريل المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته.

 


الكويت

الفلبيين

مطار الكويت

كورونا

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