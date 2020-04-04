500 شاب يشاركون فى حملات التعقيم بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن 500 شاب شاركوا فى مبادرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإطلاق المبادرة المجتمعية لتعقيم وتطهير مراكز الشباب ومكاتب البريد والأحياء المحيطة .

واوضح البيان انه شاركت مديرية الشباب والرياضة في هذه المبادرة بمشاركة 500 من أعضاء التطوع والجوالة والكشافة والبرلمان علي مستوى جميع الادارات الفرعية بالمحافظة تحت إشراف ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية، وكليب راشد مصبح وكيل المديرية للشباب.

وتمت عمليات التنفيذ للمبادرة بقيام المشاركين بأعمال التعقيم داخل المراكز والمناطق المحيطة أعقبها إطلاق مبادرة رياضتك في بيتك .

قال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش احد المراكز التى شهدت تفعيل المبادرة انه تم تنفيذ المبادرة من بداية اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا واستمر حتى اليوم بمشاركة أعضاء وفرق الكشافة البحرية والكشافة الجوية ومجموعات الطلائع وبرلمان الشباب وبرلمان الطلائع والفرق الرياضية المختلفة.

اضاف انه تم تعقيم كافة الملاعب والصالات والكافتريا وصالة الجيم بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الحي المحيط بالمركز (حس الساحة الشعبية) وسط مدينة العريش.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء انة استجابة لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في تطهير وتعقيم كافة مراكز الشباب على مستوى شمال سيناء فانة تمت عمليات التعقيم والتطهير والالتزام بكافة التعليمات من الوقاية والحماية أثناء عمليات التعقيم.

واعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم تشديد إجراءات الفحص الطبى على مدخل المحافظة الغربى الذى يربطها ببقية المحافظات .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف الصحى والإعلام بصحة شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن مراقبين صحيين وهما عطا عبد النبي عطا ومحمود عبد الله سليمان، يقومان طوال فترة النهار المسموح بها بالسير بمراجعة المسافرين القادمين لمحافظة شمال سيناء من المحافظات الأخرى عند بوابة المحافظة الغربية بكمين بالوظة .

واشار إلى انه يتم قياس الحرارة وفى حالة الاشتباه تتبع إجراءات العزل الطبى كما يتم تسجيل اسماء وعناوين من يمرون عبر البوابة لأول مرة لمتابعتهم .