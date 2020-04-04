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1654 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان التجريبي بالوادي الجدي غدًا الأحد

السبت، 04 أبريل 2020 10:34 م
1654 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان التجريبي بالوادي الجدي غدًا الأحد 1654 طالب وطالبة يؤدون الامتحان التجريبي بالوادي الجدي غدا الأحد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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يؤدي 1654 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، صباح غٍد الأحد، الامتحانات التجريبية للصف بجميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لها.

أكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح مرغنى، أن إجراءات توزيع شرائح الإنترنت جرت بعد اختيار 5 مدارس على مستوى المحافظة تم من داخلها عملية التوزيع، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات، للتيسيرعلي الطلاب وأولياء أمورهم وتفاديًا لازدحامهم وتكدسهم أمام أفرع الشركة.

وشدد صلاح، على انتهاء المديرية من التجهيزات  لانطلاق الامتحانات التجريبية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، بالإضافة لغرفة عمليات بكل مدرسة لمتابعة عقد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوى، وهو الامتحان التجريبى الذى يعقد لأول مرة باستخدام جهاز التابلت ومن المنزل.

أشار صلاح، إلى المتابعة المستمرة والتأكد من انتهاء جميع الإجراءات بجميع الإدارات والمدارس من تسليم أجهزة التابلت وشرائح الاتصالات.

قال صلاح، إنه جرى تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين، وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال إعداد مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، أعلن عن تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وأخرى لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.

كما تفقد وكيل تعليم الوادي الجديد، أعمال تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك في إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لمنع التكدس والازدحام

وأكد مرغنى، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل، وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.

 

 

 

 


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