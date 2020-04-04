وول ستريت جورنال: مليون دولار يوميا خسائر مؤسسة ترامب بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى فى صناعة الفنادق، يبدو أن فنادق ومنتجعات مؤسسة ترامب تضررت بشدة من تفشى وباء كورونا.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الوباء يكلف ممتلكات مؤسسة ترامب أكثر من مليون دولار من العائدات المفقودة فى اليوم.

نقلاً عن موظف فى الفندق، أفادت الصحيفة أنه فى يوم واحد فى مارس، كان فندق ترامب الدولى الرائد فى مؤسسة ترامب فى واشنطن لديه 11 ضيفًا فقط يقيمون فى منشأة بها 263 غرفة.

مع ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن أكثر من نصف الدخل البالغ 440 مليون دولار الذى أدرجه فى آخر كشف مالى له قد جاء من ممتلكات منتجع الغولف، فمن المرجح أن يتلقى الرئيس ضربة كبيرة.

ومع ذلك، كان للخسائر أيضًا تأثير خطير على مئات العمال عبر ممتلكات منظمة ترامب، حيث أكدت الصحيفة أنه تم تسريح أو إبعاد أكثر من 500 موظف فى عقارات فى نيويورك وواشنطن ولاس فيجاس وفلوريدا وحدها.

قال إيريك ترامب، نجل الرئيس ونائب الرئيس التنفيذى لمنظمة ترامب، فى بيان قدم إلى المجلة: "مثل كل شركات الضيافة الأخرى تقريبًا، ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذى تستطيع فيه عقاراتنا العالمية إعادة فتح أبوابها بالكامل. "

وأضاف: "لدينا شركة قوية بشكل لا يصدق ونواصل الصلاة من اجل صحة وسلامة جميع الأمريكيين".

ومن جانبها، تواصلت نيوزويك بمؤسسة ترامب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموظفين الذين تم تسريحهم.

مع وجود العديد من الأشخاص حول العالم بعد أوامر البقاء فى المنزل ومع إغلاق الولايات المتحدة حدودها مع الصين وإيران والعديد من الدول الأوروبية، بما فى ذلك بريطانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى تقييد السفر غير الضرورى على حدودها مع كندا والمكسيك، تلقت الفنادق والمنتجعات فى جميع أنحاء البلاد ضربة كبيرة بسبب تفشى كوفيد19.