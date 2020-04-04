وفاة 13 نزيلا فى دار مسنين باسكتلندا بسبب فيروس كورونا

كتب وكالات

لقى 13 نزيلا حتفهم فى إحدى دور رعاية المسنين فى مدينة غلاسكو الاسكتلندية على مدى أسبوع بعد تفشى وباء فيروس كورونا المستجد فى الدار، بحسب "سكاى نيوز".

ويقيم النزلاء، وجميعهم يعانون عوارض صحية أخرى، فى دار رعاية برلنغتون كورت. ويخضع موظفان اثنان فى دار الرعاية للعلاج فى مستشفيات منفصلة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بمرض كوفيد 19.

وقالت شركة فور سيزونز هيلث كير، التى تدير دار رعاية برلنغتون، إن لديها "تعليمات صارمة بشأن الأمراض المعدية" خلال "هذه الظروف الاستثنائية".

وأضافت: "داخل دار الرعاية، يظل تركيز الفريق على الرعاية والحماية المستمرة لجميع النزلاء لدينا وزملائنا العاملين فى الدار، ويخضع اثنان منهم للعلاج حاليًا بسبب الإصابة بفيروس كورونا".