الرئيسية أخبار عالمية وفاة طفل عمره 5 سنوات إثر إصابته بفيروس كورونا فى بريطانيا السبت، 04 أبريل 2020 04:37 م فيروس كورونا كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز"، أنه تم تسجيل وفاة طفل عمره خمس سنوات إثر إصابته بفيروس كورونا في بريطانيا، وذلك وفق خبر عاجل. كورونا فيروس كورونا بريطانيا وفاة طفل فى بريطانيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بريطانيا تسجل 708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي 4313 السبت، 04 أبريل 2020 03:11 م ثورة التطبيب عن بعد: كورونا يحول العيادات الطبية فى بريطانيا إلى "افتراضية" السبت، 04 أبريل 2020 02:16 م خبير حكومى: بريطانيا لن تخفف على الأرجح قيود كورونا قبل نهاية مايو السبت، 04 أبريل 2020 11:58 ص اشعال النيران ببرج لشبكة 5G فى بريطانيا بعد شائعات عن تسببه فى انتشار كورونا السبت، 04 أبريل 2020 11:10 ص شاهد جنازة طفل مسلم مات بكورونا فى بريطانيا.. شهدتها والدته "أونلاين" السبت، 04 أبريل 2020 11:01 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟ أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020 إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو" مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا المزيد من Trending Plus
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