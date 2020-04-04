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وفاة أول طبيبة مغربية بفيروس كورونا المستجد

السبت، 04 أبريل 2020 08:34 م
وفاة أول طبيبة مغربية بفيروس كورونا المستجد وفاة طبيبة مغربية مصابة بكورونا
كتب: أحمد جمعة

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أكدت تقارير إعلامية مغربية، السبت، وفاة طبيبة مغربية بسبب فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في موجة من الحزن والألم فى أوساط أسرتها الصغيرة والكبيرة، وفي صفوف العاملين بالصحة.

وأشارت مصادر صحفية مغربية إلى أن الطبيبة تبلغ من العمر حوالي 53 سنة، وكانت تمارس مهامها فى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدى بالدار البيضاء، سبق أن أصابتها العدوى بعد تسجيل إصابة طبيبة مختصة في طب الأطفال بنفس المستشفى على خلفية عزاء أقيم فى مسكنها.

كانت الطبيبة قد جرى نقلها في البداية إلى مستشفى سيدى مومن حيث كانت تعالج به، إلا أنها تعرضت فى الساعات الأولى من صباح يوم السبت لانتكاسة صحية بسبب أزمة على مستوى التنفس مصحوبة بمشكلة فى نسبة السكر وارتفاع فى ضغط الدم، ما تطلب نقلها إلى مستشفى ابن رشد، حيث أصيبت بأزمة قلبية، وخضعت لمتابعة صحية كبيرة وبذلت مجهودات لإنقاذها، وهو ما تم التمكن من تحقيقه، حوالي الساعة السادسة صباحا، لكن النوبة القلبية عاودتها حتى فارقت الحياة.


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