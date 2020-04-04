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وفاة أول رجل أعمال مغربى بفيروس كورونا المستجد

السبت، 04 أبريل 2020 06:32 م
وفاة أول رجل أعمال مغربى بفيروس كورونا المستجد رجل أعمال مغربى
كتب: أحمد جمعة

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توفى رجل الأعمال المغربى فاضل السقاط، رئيس مجلس إدارة شركة المغرب ستيل، اليوم السبت بأحد مستشفيات الدار البيضاء، عن عمر يناهز 75 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بحسب تقارير صحفية مغربية.

وقالت صحيفة هسبريس المغربية إن الراحل كان يحظى بتقدير كبير في الأوساط الصناعية وعالم الأعمال، حيث تميز على الخصوص بمبادراته الإنسانية وأعماله الخيرية العديدة، عبر مؤسسة السقاط.

وخلال السنوات الأخيرة، كرس الراحل جهوده للحفاظ على نشاط شركة الصلب الوطنية، التي واجهت منافسة أجنبية شديدة، حيث تولى منصب المدير العام للشركة لما يقارب من ثلاثة عقود.

وقد نعى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغربى شكيب العلج الراحل قائلا: "لقد فقدنا اليوم رجلا عظيما وأحد رموز القطاع الصناعي في المغرب".

وأكد أن الراحل فاضل السقاط كان رجل أعمال استثنائي معروف بحكمته وعطائه الغزير، إن اتحادنا اليوم في حداد والقطاع الخاص يفقد أحد عمدائه".


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