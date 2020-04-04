وزير النقل يكلف بالكشف على العاملين بمواقع مشروعات الوزارة لمواجهة كورونا

كتب رضا حبيشى

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (النزهة - عدلي منصور ) وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة ليتفقد باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة، كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم .

وأشار وزير النقل إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

ثم عقد الوزير اجتماعًا موسعًا في محطة عدلى منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائى، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ حيث وصلت معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 23.4% ، كما تم الانتهاء مما يقرب من 27 % من أعمال الكبارى بالمشروع و 63% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 11.3% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

ثم تابع الوزير أعمال تنفيذ محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية وأشاد الوزير خلال الجولة بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج ، و أن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كبارى، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائى بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى للسيارات لخدمة المدن الجديدة .

وسيساهم المشروع فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى لها أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعى .

كما سيتم مد خط القطار الكهربائى جنوب العاصمة الإدارية بطول 14كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء 3 محطات فى هذه المسافة. ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي الى84كم وعدد محطات 15محطة.