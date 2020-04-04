اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان

السبت، 04 أبريل 2020 07:54 م
وزير الكهرباء يكشف تفاصيل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان محمد شاكر وزير الكهرباء
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر لديها استراتيجية خاصة بالربط الكهرباء مع دول الجوار وعدد من دول العالم، مثل مشروعات ربط مع السودان والمملكة العربية السعودية، وتم الانتهاء من مشروع الربط بين مصر منذ العام الماضي، وتم تجريبه من الجانبين، مشيرا إلى أن هناك مرحلة ثانية سيتم تنفذيها في الفترة القادمة، وقد تم طرح تلك الأعمال التي من المقرر لها أن تنتهي خلال عام ونصف، ومن خلال ذلك سيتم رفع قدرات الكهرباء التي ترسل للسودان إلى 240 ميجا وات.

 

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أن أفريقيا لديها الكثير من وسائل الطاقة المتجددة، وقد تكون مصر صلة الوصل التى تربط بين الطاقة الأوروبية والأفريقية وسيكون ذلك مفيدا من خلال تقوية شبكات الكهرباء، وأن مصر أصبح لديها وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا قدرات كبيرة للغاية تمكنا من التصدير لدول الجوار، وفى نوفمبر من العام الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الليبى.

 

وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك دراسات تتم الآن خاصة الربط الكهربائي بين مصر ودول شرق أفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مفيدا من النواحي السياسية وتقوية العلاقات الدولية مع مصر.

 

وقال الوزير، إن استهلاك الكهرباء في الفترة الحالية أصبح أقل، والأحمال أصبحت أقل نظرا لغلق بعض الأماكن بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لمجرد دخول الوزارة يقوم بقياس درجة الحرارة، كما أن هناك إجراءات وقاية شديدة في الوزارة، وهناك إجراءات تم اتخاذها بتقليل نسبة الموظفين في الوزارة لتجنب الإصابة بالفيروس.


الكهرباء

وزارة الكهرباء

مصر

السودان

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة