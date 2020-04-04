اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:16 ص
خالد صلاح
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وزير العدل الأمريكى يأمر بالإفراج عن مزيد من السجناء الاتحاديين بسبب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 07:00 ص
وزير العدل الأمريكى يأمر بالإفراج عن مزيد من السجناء الاتحاديين بسبب كورونا كورونا ارشيفية

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 أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار امس الجمعة إن المكتب الاتحادي للسجون يواجه أوضاعا طارئة بسبب فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة في خطوة ستمهد الطريق أمام بدء قيام المكتب بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء ووضعهم رهن الاحتجاز المنزلي.
 
وقال بار إنه طبقا للأمر الطارئ يجب إعطاء أولوية الإفراج عن السجناء ووضعهم في الحجز المنزلي لنزلاء السجون الاتحادية الأكثر تضررا من كوفيد-19 ومن بينها أوكديل في لويزيانا وإلكتون في أوهايو ودانبري في كونيتيكت.
 
وجاء أمر بار بعد وفاة خمسة نزلاء في سجن أوكديل 1 واثنين في إلكتون 1 بسبب كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.
 
وقال المكتب الاتحادي للسجون يوم الجمعة إن 91 نزيلا و50 من موظفيه في كل سجونه البالغ عددها 122 أصيبوا بكوفيد-19. وقال مسؤولون نقابيون وأسر السجناء لرويترز إنهم يعتقدون أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أكبر بكثير.
 
 

وزير العدل الأمريكي

وليام بار

كوفيد

19

السجون الاتحادية

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