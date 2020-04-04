وزير الدفاع الفرنسية: نواجه كورونا بكامل جهدنا وقوتنا العسكرية لا تتأثر

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى، خلال مقابلة مع صحيفة بروجريه الفرنسية، :"نعمل بكامل جهدها من أجل التصدى لانتشار كورونا، وقواتنا لا تتأثر رغم اكتشاف إصابات فيما بينهم، والعدد ليس مخيف، فالجيش يشارك فى مختلف العمليات منها الصحية ولا تقتصر مهامه على الحروب".

وقالت بارلى خلال كلمتها للصحيفة الفرنسية، بالفعل لقد أصيب حوالى 600 من جنودنا بفيروس كورونا المستجد والمعروف بـ"كوفيد-19"، ونرى أن العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور".

وأضافت قائلة: "نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكرى لا يتأثر".

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم السبت إصابة حوالي 600 جندى فرنسى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 في المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 في المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليون و56 ألف شخص، توفي منهم نحو 56 ألفا، فيما تعافى حوالي 224 ألفا.