وزير إيطالى: لن تبقى دولة على ما كانت عليه بعد مرور أزمة كورونا

كتب سمير حسنى

قال وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة الإيطالية فينتشينسو أميندولا، اليوم السبت، إنه لن تبقى دولة على ما كانت عليه بعد مرور أزمة كورونا .

ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير قوله: لا أعتقد أنه من الصواب أن تسعى إيطاليا للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تجاوز أزمة كورونا، ولكن الأفضل هو مواجهة التحديات المستقبلية وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير الإيطالى على أنه لا يمكن لأي دولة أن تنجح بمفردها في التصدي لفيروس كورونا.

كانت إيطاليا سجلت 681 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 15 ألفا و362 حالة، وذلك وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز.

وأكدت الشبكة الإخبارية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 124 ألفا و632 حالة.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه يجب أن يتحد العالم لمواجهة وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرا إلى وصول 20 من كبار الأطباء فى أوكرانيا إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، ووصفها بأنها تجربة لا تقدر بثمن.

وكتب زيلنيسكى، عبر حسابه على تويتر: "أثناء الوباء كوفيد 19، يجب أن يتحد العالم ويجب أن تدعم الدول بعضها البعض"، مضيفا: "اليوم، وصل 20 من كبار الأطباء الأوكرانيين إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، سوف يعودون بتجربة لا تقدر بثمن"