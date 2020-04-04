اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وداع مؤثر بين قائد حاملة الطائرات الأمريكية الموبوءة بكورونا وجنوده.. فيديو

السبت، 04 أبريل 2020 08:14 م
وداع مؤثر بين قائد حاملة الطائرات الأمريكية الموبوءة بكورونا وجنوده.. فيديو
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت مقاطع الفيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يمكن اعتباره حفل وداع كبيرة للكابتن بريت كروزير قائد حاملة الطائرات الذي أعفته البحرية من منصبه، وفقا لموقع usa today

وأظهر أحد المقاطع التي نشرت على عدد من صفحات البحارة العاملين في السفينة التي ترسو حاليا في جوام وهو يهتفون باسم القبطان بريت ويصفقون له، ويقول أحد الأشخاص في الفيديو: "هذه هي الطريقة التي تودع بها أحد أعظم الرؤساء في العمل الذين سبق لك رؤيتهم"

وصدر قرار بإعفاء كروزير بعد أربعة أيام فقط من طلبه المساعدة حيث انتشرت عدوى فيروس كورونا بين أفراد طاقمه في روزفلت.

 

وكان كروزير قد أرسل رسالة عاجلة إلى البحرية الأمريكية يوم الأحد ، سعياً لإخلاء وعزل الطاقم مع تزايد حالات الإصابة على متن السفينة.

 

وقد تم اعلان الرسالة التي نُشرت في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل على نطاق واسع عبر البريد الإلكتروني  مما أدى إلى "حالة من الذعر" على متن السفينة  بحسب وزير البحرية بالإنابة توماس مودلي. وقال مودلي إن كروزير اتخذ قرارا خاطئا.

ووفقا للتقرير اظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ما يشبه حفل وداع للكابتن بريت وبدأ مصطلح "Captain Crozier" منتشرا على Twitter حيث أشاد الكثير بقراره حماية طاقمه.

وكان قد أوصى كروزير بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن ‏حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة.

ومن جانبها أعلنت البحرية الأمريكية عن وجود 155 حالة إصابة بوباء كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وذلك بعد فحص 44% من ‏طاقمها.‏

كما سجلت الولايات المتحدة اعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم حيث أبلغت عن اكثر من 277 الف خالة إصابة مؤكدة واكثر من 6000 حالة وفاة، وهي ارقام اعلى من تلك التي سجلت في الصين او إيطاليا.


الولايات المتحدة

البحرية الأمريكية

حاملة طائرات

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة