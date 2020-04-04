وداع مؤثر بين قائد حاملة الطائرات الأمريكية الموبوءة بكورونا وجنوده.. فيديو

كتبت: نهال طارق

أظهرت مقاطع الفيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يمكن اعتباره حفل وداع كبيرة للكابتن بريت كروزير قائد حاملة الطائرات الذي أعفته البحرية من منصبه، وفقا لموقع usa today

وأظهر أحد المقاطع التي نشرت على عدد من صفحات البحارة العاملين في السفينة التي ترسو حاليا في جوام وهو يهتفون باسم القبطان بريت ويصفقون له، ويقول أحد الأشخاص في الفيديو: "هذه هي الطريقة التي تودع بها أحد أعظم الرؤساء في العمل الذين سبق لك رؤيتهم"

وصدر قرار بإعفاء كروزير بعد أربعة أيام فقط من طلبه المساعدة حيث انتشرت عدوى فيروس كورونا بين أفراد طاقمه في روزفلت.

وكان كروزير قد أرسل رسالة عاجلة إلى البحرية الأمريكية يوم الأحد ، سعياً لإخلاء وعزل الطاقم مع تزايد حالات الإصابة على متن السفينة.

وقد تم اعلان الرسالة التي نُشرت في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل على نطاق واسع عبر البريد الإلكتروني مما أدى إلى "حالة من الذعر" على متن السفينة بحسب وزير البحرية بالإنابة توماس مودلي. وقال مودلي إن كروزير اتخذ قرارا خاطئا.

ووفقا للتقرير اظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ما يشبه حفل وداع للكابتن بريت وبدأ مصطلح "Captain Crozier" منتشرا على Twitter حيث أشاد الكثير بقراره حماية طاقمه.

وكان قد أوصى كروزير بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن ‏حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة‎.

ومن جانبها أعلنت البحرية الأمريكية عن وجود 155 حالة إصابة بوباء كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وذلك بعد فحص 44% من ‏طاقمها.‏

كما سجلت الولايات المتحدة اعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم حيث أبلغت عن اكثر من 277 الف خالة إصابة مؤكدة واكثر من 6000 حالة وفاة، وهي ارقام اعلى من تلك التي سجلت في الصين او إيطاليا.