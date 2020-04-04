وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تطهر قرى كفر فرسيس وسندنهور

القليوبية - نيفين طه

تواصلت أعمال التطهير للقرى والمدن وللمنشأت العامة والحكومية بمحافظة القليوبية، حيث دفعت جامعة بنها ممثلة فى وحدة الأزمات والكوارث بفريق من وحدة الكوارث والأزمات بالجامعة لتطهير الشوارع بعددا من قرى مركز بنها .

حيث انطلقت الحملة بقرية كفر فرسيس وقرية سندنهور قام الفريق برئاسة الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث ، وتم القيام باعمال تطهير شوارع القرية وتطهير المدارس ومركز الشباب والمؤسسات الحكومية باستخدام المطهرات والكلور المخفف لرش الشوارع والمنشأت العامة ومحيط المساجد .

وقال الدكتور إبراهيم راجح، إنه تم تطهير محيط المساجد وتطهير المدارس ومركز الشباب وشوارع القرية تزامنا مع حملة توعية مجتمعية بداخل القرية بأهمية التزام المنازل وحفاظ المواطنين على حياتهم وحياة اطفالهم ومنع انتشار العدوى وتوعيتهم بكل سبل الوقاية والعناية بالنفس واتباع الضوابط .

مطالبا المواطنين بالإلتزام بالضوابط التى تكفل حمايتهم من الإصابة بألفيروس وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة وكافة التعليمات الملزمة بالوقاية المجتمعية من هذا الوباء .

وفى سياق آخر أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن اطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

وأشار السعيد إلى أن المبادرة تأتى ضمن سلسلة الإجراءات التى اتخذتها جامعة بنها لمواجهة الإصابة أو تفشى العدوى به ، وتوظيف البحث العلمى لمواجهة ألفيروس وتخصيص صندوق حساب البحوث العلمية للجامعة ميزانية لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة والتى تدعم دراسة مواجهة فيروس كورونا فى عدد من المجالات.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزأوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بألفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة للتشخيص الإصابة والعدوى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لرصد وتتبع المصابين والمخالطين وكذلك تقنيات العلاج من خلال تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعى بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد الاكسجين .