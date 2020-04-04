اليوم السابع
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هيئة المساحة: انتهاء حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط بالتعاون مع الاتصالات

السبت، 04 أبريل 2020 04:41 م
هيئة المساحة: انتهاء حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط بالتعاون مع الاتصالات هيئة المساحة
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس علي منوفى، رئيس هيئة المساحة، أنه تم الانتهاء من حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تسليم 24 منطقة بنسبة تنفيذ 100%.
 
 
 
وأضاف منوفى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه جارى طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف عبارة عن (92) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها، لافتا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة لها رائد فى توثيق أملاك الدولة وإنجاز المشروعات القومية ومتطلبات التنمية المستدامة.
 
 
 
وأشار منوفى، إلى أن مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية للعاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحى بمناطق "القاهرة - الجيزة - المنيا - بنى سويف - البحر الأحمر - الألقصر"، حيث تقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها  في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة.
 
 
 
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنشئت عام 1898 أى منذ حوالى 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، فهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وأصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.
 
 

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