اليوم السابع
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هيئة الصرف: إزالة 739 مخالفة على المصارف الزراعية فى 11 محافظة

السبت، 04 أبريل 2020 05:23 م
هيئة الصرف: إزالة 739 مخالفة على المصارف الزراعية فى 11 محافظة تطهير مصارف
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الرى بأن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 739) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية فى ( 11 ) محافظات على مدار شهر مارس الماضى، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 حوالى ( 75764).
 
 شملت الازالات تنفيذ ( 486 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الدقهلية بعدد ( 6 ) إزالة – الشرقية بعدد ( 421 ) إزالة – دمياط بعدد (  56 ) إزالة – القليوبية بعدد ( 3 ) إزالة  ) ، إلى جانب تنفيذ (32) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد (32) إزالة) ، وتنفيذ (41) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات ( المنيا بعدد ( 33 ) إزالة – بنى سويف بعدد (8 ) إزالة ) ، بالإضافة لتنفيذ (180) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد (161 ) إزالة – سوهاج بعدد ( 15) إزالة- قنا بعدد ( 1 ) إزالة – الاقصر بعدد (  3 ) إزالة  )  .
 
و تنوعت الإزالات مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.
 
 
 
أكدت وزارة  الرى أنها تعمل بكافة أجهزتها على بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.
 
 
 
وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
 
 
 
 

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