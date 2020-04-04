اليوم السابع
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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية

السبت، 04 أبريل 2020 06:12 ص
هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية ريختر
وكالات

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أعلن المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي، امس الجمعة، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.
 
أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، حدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب.
 
 
وتعتبر منطقة شرق البحر المتوسط منطقة زلزالية، حيث يعود تاريخ آخر هزة أرضية إلى 24 شباط/ فبراير، عندما ضربت هزة أرضية متوسطة غربي تركيا، دون وقوع أية خسائر مادية.
 
في وقت سابق، وقع زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، وفقًا لما أورده المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC). فأصيب 75 شخصا نتيجة الزلزال في إيران، وأبلغت السلطات التركية عن مقتل 9 وإصابة 50 شخصا.

الوطني السوري

زلزال

هزة أرضية

حلب

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