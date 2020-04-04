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نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة طفلة بعد العثور عليها في خزان بالحسينية

السبت، 04 أبريل 2020 08:25 م
نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة طفلة بعد العثور عليها في خزان بالحسينية الطفلة المعثور عليها
الشرقية- فتحية الديب

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قررت النيابة العامة بالحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، مساء اليوم، تشريح جثة الطفلة "بسمة" 11 سنة بعد 24 ساعة من تغيبها، عثر عليها بخزان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والإداة المستخدمة في الواقعة.

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي  إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا أمس بإختفاء الطفلة" بسمة ع ا" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي، مقيمة قرية سماكين الشرق، دائرة مركز الحسينية.

واليوم تم العثور علي جثة الطفلة ملقاه داخل خزان بجوار المنزل، وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية لموقع العثور علي الجثة، لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي الحسينية العام تحت تصرف النيابة العامة.

 وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، مساء اليوم السبت،  بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية تلبانة مركز منيا القمح، ووفاة أحد طرفي المشاجرة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح  إلي موقع البلاغ، وتبين وفاة أحد الأهالي، وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين من أهالي القرية بسبب خلافات الجيرة والخلاف علي قيام أحدهم بوضع دراجته البخارية أمام منزل الثاني، وتبين من التحريات عدم وجود إصابات ظاهرية في جثة المتوفي ويرجح أن تكون الوفاة نتيجة أزمة قلبية، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وإنتظارا لقرارها بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،ووضعت الأجهزة الأمنية خدمات أمنية لملاحظة الحالة.

 

 

 

 


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