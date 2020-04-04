اليوم السابع
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نقيب الزراعيين: نبحث مد تعليق العمل بالنقابة للمرة الثانية لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 07:00 ص
نقيب الزراعيين: نبحث مد تعليق العمل بالنقابة للمرة الثانية لمواجهة كورونا الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الإجازة استثنائية للعاملين بالنقابة، تنتهى يوم السبت المقبل، 4 أبريل 2020، مشيرا إلى أن النقابة تدرس حاليا إصدار قرار بمد تعليق العمل بالنقابة، للمرة الثانية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لأسبوعين آخرين.
 
وأوضح خليفة، فى تصريحات لليوم السابع، أن النقابة ستعتمد فى قراراها على الإجراءات التى تعلنها الحكومة ضمن خطتها لمواجهة الفيروس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ذلك بهدف حماية أعضاء النقابة وأسرهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا، ويأتى ضمن عدد من الإجراءات التى اتخذتها النقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء المرض من خلال الحد من حركة التواجد فى الشوارع والمناطق العامة.
 
وأكد ضرورة دعم أجهزة الدولة فى التصدى لمخاطر المرض من خلال الالتزام بالتوصيات الصحية للتعامل مع المرض والحد من التواجد داخل المناطق المغلقة، خاصة الأسواق التجارية أو الأزدحام فى مناطق التسويق فى الطرقات ووسط المدينة مع سرعة الإبلاغ فى حالة الاشتباه بالأعراض المرضية.
 
وكان نقيب الزراعيين، الدكتور سيد خليفة، قد أكد أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بصفة مستمرة منها مواصلة أعمال التطهير لمختلف مقار النقابة بالقاهرة والمحافظات كإحدى الخطوات العاجلة لتحقيق هذه الأهداف، ضمن الإجراءات الوقائية التى تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية أعضاء النقابة، والتنسيق مع الأجهزة الفنية المتخصصة لتنفيذ خطة الدولة وإجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليها.
  
ونبه نقيب الزراعيين إلى أهمية الإلتزام بشعار خليك بالبيت لحماية الأسرة والمجتمع من مخاطر الفيروس القاتل، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال الحد من حركة الأفراد داخل البلاد كأحد أدوات نجاح الوقاية من الأمراض مع الالتزام بتنفيذ حزمة من التوصيات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية والالتزام بالعزل الصحي لمنع انتشار المرض.

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