اليوم السابع
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نقيب التمريض تطمئن على فريق معهد الأورام وتؤكد: متابعة دورية لحالتهم الصحية

السبت، 04 أبريل 2020 07:19 م
نقيب التمريض تطمئن على فريق معهد الأورام وتؤكد: متابعة دورية لحالتهم الصحية الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنها تلقت ببالغ الأسف صدمة إصابة عدد كبير من الأطباء وأعضاء الفريق الطبى من العاملين بمعهد الأورام بفيروس كورونا ليضافوا لمن تم إصابتهم بالعدوى سابقا، مؤكدة أن النقابة لن تترك أبنائها، مشيرة إلى أن هناك لجنة مشكلة بالنقابة منذ بدء أزمة كورونا تقوم بالتواصل مع التمريض المصاب.

 

وأضافت نقيب التمريض في بيان منذ قليل أنها قامت بالتواصل تليفونيا مع عدد كبير من التمريض المصاب بفيروس كورونا، مضيفة: أن هناك وفد سيتوجه غدا إلى التمريض لتسليمهم رسائل الدعم النفسي مع استطلاع احتياجاتهم وتقديم كامل الدعم لهم.

 

وأكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن الفريق الطبى الذي يتصدر الصفوف في مكافحة الفيروس القاتل هو الأولى بالحماية ليستطيع استكمال مهمته في التصدي للمرض بدلا من أن يتحول هو نفسه لمصدر للعدوى وتفشى الوباء.

 

وطالبتب توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل دون استخدامها لحماية الفريق الطبى، مع متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة، مشددة علي تخفيف الزحام بالمستشفيات عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التى يمكن تأجيلها وطالبت بوضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، دون انتظار ظهور أعراض مرضية عليهم.

 

كانت قد أكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها، وذلك بعد إصابة فرد من أطقم التمريض العاملة بمعهد الأورام أصيب فى أحد المستشفيات الخاصة، وتم عزله وبإجراء مسح طبى حول المخالطين تبين اكتشاف ووجود بعض الإصابات من الفريق الطبى بالمعهد.

 


نقابة التمريض

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