اليوم السابع
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نقل مقلب القمامة الرئيسى بمغاغة إلى الظهير الصحراوى الغربى بالمنيا

السبت، 04 أبريل 2020 11:50 ص
نقل مقلب القمامة الرئيسى بمغاغة إلى الظهير الصحراوى الغربى بالمنيا مقلب القمامة
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بتكليف من اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز من رفع مقلب القمامة الرئيسى وتفريغه فى الظهير الصحراوى الغربي.

كما تم المرور على المحلات التى خالفت قانون الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم كما جاء بكتاب رئيس الوزراء كان ذلك بتواجد أحمد راشد نائب رئيس المركز ومحمد عيد بيومى مساعد رئيس المركز وصابر حجازى المشرف على إعطال المياه والصرف الصحى بالمدينة وابوالمجد جمعه مدير الإشغالات بالمدينة، على أن تتوالى هذه الجهود يوميا لوقف الاثار السلبية التى تحدث من قبل المخالفين وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح وعدم انتشار هذا الفيروس العالمى.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة المواطنين بالتواجد بمنازلهم وقت الحظر حتى تعبر بلادنا بسلام من هذا الوباء ونشر الوعى من الآباء إلى الأبناء بخطورة هذا الوباء .

كما قامت الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضى ، محافظ المنيا، و اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز و مدينة مغاغة،  بالمرور على منافذ البريد و التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين للتأكد من تجهيزها و التزام موظفى البريد بالصرف من خلالها، منعا للتكدس للحفاظ على صحة المواطنين من التجمعات و الزحام، كما قامت الوحدة المحلية لقرية أبا بتعقيم منافذ الصرف الجديدة بمركز شباب أبا، و كذلك مدرسة العباسية رقم 2، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كرونا المستجد بتواجد موظفى الوحدة المحلية و اللجان الشعبية من شباب القرى الواعى بضرورة التكاتف و التوعية لحين انتهاء الأزمة و لسلامة المواطنين حتى تعبر مصر إلى بر الأمان و لينعم شعب مصر بالأمن و الأمان و الصحة .

 

 


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