نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر تشيد بدور الدولة فى مكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس نقابة المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر بقيادة مصطفي رفاعي رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، أنهم يتقدمون بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، علي إدارة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بكل إحترافية وإخلاص.

وخصًت النقابة فى بيان صحفى، بالشكر لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، التي قامت بتقديم كل وسائل الدعم وإجراءات الحجر الصحي والعزل علي مستوي الجمهورية خصوصا التعامل الراقي مع الحالات المكتشفة في الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان، وتقديم خدمات الكشف والتحاليل والحجر الصحي والعزل مجاني للجميع من عاملين أو سائحين أو مرشدين سياحيين.

وأضاف نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر – أنه نتيجة لإختلاط المرشدين السياحيين المباشر مع السائحين وإصرارهم علي تأدية واجبهم المهني بشجاعة علي الرغم من المخاطر التي كانت تحيط بهم، حيث أنه قد تأكد إصابة عدد ليس بالقليل من المرشدين السياحيبن والاشتباه في حالات كثيرة، وقد تلقوا جميعاً خدمة طبية ممتازة في العزل في المراكب السياحية أو في المستشفيات المتخصصة، موجهين التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض وجميع العاملين بوزارة الصحة والمستشفيات، كما قدموا الشكر لأبطال الشرطة المدنية والجيش علي قيامهم بواجبهم علي أكمل وجه بتطبيق حظر التجوال وتقديم الدعم اللوجستي علي مستوي الجمهورية.

وأكدت النقابة، على أنه في ظل وباء عالمي فتاك وأزمة مالية عالمية لم نشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وتوقف حركة السياحة والسفر والطيران علي مستوي العالم، وأنه قد طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناءه من العاملين في القطاع السياحي بأن خصص مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ الملايين من العاملين في السياحة من مصير مجهول، حيث أنهم كمرشدين سيايحين يقعون في قلب المنظومة السياحية في إنتظار بلورة وعد رئيس الجمهورية إلي خطط علي الأرض وقيام الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة بترجمتها إلى أفعال، وثمنت النقابة الفرعية بالأقصر مساعي مجلس النقابة العامة بالتواصل مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية للوقوف علي آلية تقديم الدعم للمرشدين السياحيبن في ظل أزمة قد تطول.