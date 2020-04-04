نقابة الأطباء: سحب قرعة قرض الأعضاء المتزوجين حديثا الاثنين المقبل

كتبت آية دعبس

قررت نقابة الأطباء، إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين للحصول على قرض الطبيب (بدون فوائد بنكية )، لشباب الأطباء والطبيبات المتزوجين، حديثاً يوم الاثنين 6 أبريل 2020، في العاشرة صباحاً بالقاعة الكبري بدار الحكمة لفوز 100 طبيب وطبيبة .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها ستجرى بث مباشر لاحداث القرعة علي الصفحة الرسمية للنقابة علي الفيس بوك"، النقابة بحضور الاطباء المتقدمين للقرعة العلنية، لمن لا يستطيع الحضور، وسيقوم أحد الحضور باختيار الفائزين من الصندوق الزجاجي والمسجل به جميع أسماء المتقدمين.

جدير بالذكر ان قرض الطبيب قيمته خمسون ألف جنيه وسيتم إقراضه لعدد (100) طبيب وطبيبة أقل من 35سنة بشرط تقديم وثيقة الزواج، والجدير بالذكر ان قرض الطبيب كان 40 الف جنيه فقط ولكن تمت زيادته مؤخرا بقرار مجلس النقابة ليصبح 50 الف جنيه .

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنه حرصًا علي سلامة كافة أعضائها، وتماشيا مع قرار رئيس الجمهورية بخصوص إيقاف الأنشطة التعليمية والتجمعات، فقد تقرر تعليق جميع الدورات التعليمية، لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، الذى كان مقرر لها 27 مارس الماضى، نظرا للأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد لاحق بعد استقرار الأوضاع الصحية بالوطن.

يأتى ذلك بالتزامن مع إرسال النقابة العامة للأطباء، خطاب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت فيه: إنه فى الوقت الذى يتحتم فيه تشديد الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، من تخفيف الزحام وتطبيق التباعد الاجتماعى خاصة فى المستشفيات، وصدور قرار رسمى من وزارة الصحة بإيقاف العمل فى العيادات الخارجية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، إلا أن مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى أصدر قرار بعودة العمل بالعيادات بكامل طاقتها، مما يؤدى لخطر تفشى الوباء.