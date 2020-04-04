اليوم السابع
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نقابة الأطباء تطالب بفحص الفرق الطبية المخالطين لحالات الإصابة بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 12:20 م
نقابة الأطباء تطالب بفحص الفرق الطبية المخالطين لحالات الإصابة بكورونا الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تؤكد على ضرورة توفير جميع مستلزمات الوقاية للفريق الطبى، نظرا لتصدره الصفوف الأولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وإذا سقط الفريق الطبى، سيتحول هو نفسه إلى مصدر للعدوى، بدلا من علاج المرضى، واصفا ذلك بالكارثة، وبالتالى لابد من حماية الفريق الطبى، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه إذا لم يتم حماية الفريق الطبى، سوف يموت الكثير من الناس.
 
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: لابد من تخفيف الزحام فى المستشفيات، عن طريق إيقاف العمل فى الحالات والتدخلا الطبية فى الحالات غير الطارئة التى يمكن تأجيلها، حتى لا يتم زيادة فرص انتقال العدوى.
 
وتابع: ولابد من وضع بروتوكول عاجل، لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريف الطبى الذين يتعاملوا مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، ولا ننتظر ظهور أعراض مرضية عليهم، لأنه من الممكن أن يكون أحدهم حامل للمرض، وينقله للأخرين دون علمهم، وبالتالى لابد من فحصهم بشكل عاجل، وتخصيص قسم أو وحدة فى كل مستشفى لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج فحصهم، فى أسرع وقت ممكن، وذلك لضرورة حماية خط الدفاع عن المواطنين من الفيروس، للحد من انتشار الفيروس.
 
كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم فى بيانات وزارة الصحة.
 
 

نقابة الاطباء

فيروس كورونا

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