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نجيب ساويرس عن رفض السويد فرض حظر التجوال بسبب كورونا: ده خبر مش رأى

السبت، 04 أبريل 2020 03:41 م
نجيب ساويرس عن رفض السويد فرض حظر التجوال بسبب كورونا: ده خبر مش رأى نجيب ساويرس
كتب هيثم سلامة

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تطرق رجل الأعمال نجيب ساويرس، إلى تجربة دولة السويد في مواجهتها انتشار فيروس كورونا، حيث لم تقم بحظر التجوال أو تعطل العمل، مثلما قامت معظم دول العالم، واكتفت فقط بمنع التجمعات الكبيرة فى الكافيهات لمنع العدوى، وضرورة الابتعاد الاجتماعى على مسافة متر. 

وقال ساويرس، من خلال حسابه  بموقع تويتر:" ده خبر مش رأى ... علشان تللى عايزين يفتوا و يشتموا و خلاص ! منقول يعنى".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

واعاد نجيب ساويرس، نشر بوست عبر حسابه بموقع تويتر، جاء من خلاله أن دولة السويد رفضت إجراء حظر تجول أو تعطيل عمل بسبب فيروس كورونا، مثل باقى دول العالم.

بوست نجيب ساويرس
بوست نجيب ساويرس

وأوضح، أن السويد قررت استكمال مواطنيها حياتهم العادية دون تغير، أن ما قررته الحكومة السويدية منع تجمع أكثر من خمسين فرد في المقاهى والجامعات، كما نصحت الحكومة الابتعاد الاجتماعى لمسافة متر.

البوست كامل
البوست كامل

 

يشار أن المهندس نجيب ساويرس،  سخر من  تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وطالبه بأن يدعنا نحتفل بشم النسيم وتناول الفسيخ والبصل.وقال ساويرس: "أظن الكورونا تخللى عندها دم وتسيبنا نفرح بشم النسيم، والا والله لناكل ضعف كمية البصل والفسيخ والملوحة ولو جدعة بقى تقرب".

وكان تسبب المهندس نجيب ساويرس، فى إحداث حالة من الجدل، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصريحاته أمس فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة الحدث العربية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، الذى قال فيها أنه لو مدوا فترة الحظر "ممكن أنتحر"، ليتصدر قمة قائمة ترند تويتر فى مصر.

 

 
 
 

 


نجيب ساويرس

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رجل الأعمال نجيب ساويرس

ساويرس

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