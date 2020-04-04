نائب رئيس جامعة الأزهر: امتحانات نهاية العامة فى موعدها حتى الآن

كتب لؤى على

أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات نهاية العام فى موعدها حتى الآن، وأنه لم يطرأ أى تغيير بشأنها حتى اللحظة، شهر مايو القادم، وثمّن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، جهود كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية فى التعليمِ عن بُعد، داعيا جميع الكليات ببذل المزيد من الجهد فى هذا الاتجاه.

ووجه خلال لقاءٍ مفتوحٍ عبر أحد منصات التعليم عن بُعد بحضور الدكتورة بديعة الطملاوي، عميد الكلية، مع أساتذة الكلية وطالباتها الشكر لجميع من ساهم فى إنجاح منظومة التعليم عن بُعد، مثنيا على الحوار المثمر الذى استمع من خلاله المشاكل التى تواجهها الطالبات وأجاب على استفسارتهن.

في بداية الحوار، نقل نائب رئيس الجامعة في بداية الكلمة تحيات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مرحبا بالأساتذة والطالبات، مُثَمِّنًا الجهد الذى يُبذل فى سبيل خدمة الطالبات، مشيرا إلى أنَّه أعطى الكلمة الأولى للكلية فى اجتماعه مع الأساتذة وكلاء الكليات عبر برنامج microsoft teams باعتبارها الكلية الأولى على مستوى الجامعة فى تطبيقِ نظام الفصول الذكية والتعليم عن بُعد بحرفيةٍ شديدة، وتقنيةٍ عالية.

وأجابَ نائب رئيس الجامعة على استفسار الطالبات بشأن ملخصات المواد بأنَّه لا يعدو كونه نوعًا من أنواع المذاكرة، ولن يتم التقييم عليه، مُشددًا على نيةِ الجامعة عقد الامتحانات بالكليات في موعدها المُحدد، داعيًا المولى عز وجلَّ أن يكشِفَ عن مصرِنا البلاءَ والوباء.

وشَدَّد على ضرورة مساعدة الطالبات غير القادرات على استخدامِ الإنترنت، ووسائل التقنيات الحديثة، مؤكدا أن إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة وجميع نوابه بصفتهم الشخصية يقدمون كافة وسائلِ الدَّعم المادية والمعنوية.

كما أجاب نائب رئيس الجامعة على أسئلة واستفسارات الأساتذة، بشأنِ نماذج الامتحانات الإلكترونية، مؤكدا أنَّها وسيلة فعَّالة للتدريب مع عدمِ نيَّةِ الجامعة تفعيلها على أرض الواقع.

من جانبها, شكرت عميدة الكلية نائب رئيس الجامعة على تفاعله البنَّاء، وتابعت حديثها مع الطالبات وتحديدًا منسقي الفرق الدراسية، واستمعت إلى جميع المشكلات التي يتعرضنَ لها، في حديثٍ دام لعدة ساعات.