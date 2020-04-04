مياه المحلة تجرى جردا لعهدة محصل بالشركة بعد فقدانه 10 آلاف جنيه

الغربية - عادل ضرة

تُجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمود عاطف، جردا لعهدة محصل بالشركة، بعد فقده لحقيبة العهدة أثناء استقلاله "فيسبا" بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، لتحصيل الفواتير من العملاء، وبداخلها مبلغ 10آلاف جنيه وإيصالات بقيمة 140ألف جنيه.

وتلقى المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب مذكرة من المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة بالمحلة، تفيد بفقدان محصل بالشركة لعهدته أثناء تحصيله للإيصالات بمنطقة الجمهورية.

وبسؤاله قرر أنه أثناء استقلاله دراجه ناريه سقطت منه حقيبة العهدة وبداخلها مبلغ 10آلاف جنيه وإيصالات تحصيل بحوالي 140الف جنيه.

من جانبه أكد المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب بالمحلة، أنه جاري جرد للعهده، وإلزام المحصل بسد العجز خلال مهله 10أيام، وفي حال تقاعسه فى السداد سيتم إحالته للنيابة العامة.

كما ضبط الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وقيامهم بزراعة لأشجار داخلها علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا، جاء ذلك اثناء عودته من جولته الميدانية بقطور.

واستدعي محافظ الغربية النجدة وتم اقتيادهم الي مركز الشرطة بطنطا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم ،

وأكد محافظ الغربية علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية والبناء المخالف وازالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تفقد اعمال صرف المعاشات داخل 33منفذا لصرف المعاشات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة البريد المصرية في كافة مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الغربية في بيان له ، قيام وفد من العاملين بجامعة طنطا ترأسه الدكتور اسامه غنيم بكليه الحاسبات والمعلومات وجمال حمزه مدير عام رعايه الشباب بتقديم التوعية للمواطنين وتنظيم عمليات الدخول والخروج واعطائهم ارقام باسبقية الصرف، الي جانب توزيع قفازات طبية عليهم.