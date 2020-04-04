موسكو: 55 مليون قناع طبى قادمة إلى روسيا من الصين

وكالات

صرح النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في روسيا سيرجى تسيب، اليوم السبت، بأن الصين سترسل 55 مليون قناع طبى إلى روسيا، وهناك بالفعل جدول زمنى لاستلامها وتوزيعها على جميع المناطق.

وقال تسيب - في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "نتوقع توريد 55 مليون قناع طبي من الصين، بموجب عقود رسمية، وهناك بالفعل جدول زمني لوصول وتوزيع الأقنعة على جميع الفيدراليات الروسية".

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا أن من بين العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في روسيا، هناك 808 جاؤوا من الخارج، و 2854 مصابا بالتواصل، و 487 موضع شك.

يُشار إلى أن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 32 منطقة، ليبلغ العدد الإجمالي في البلاد 4731 حالة.