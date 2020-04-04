موسكو تعتزم تشغيل نظام "مراقبة ذكى" على حركة المواطنين بسبب كورونا

وأضاف "أنه سيسمح للمواطنين الاستمرار في التنقل مشيا على الأقدام أو بوسائل النقل العام أو السيارات الشخصية بشرط إبلاغ السلطات بخططهم مسبقا وامتلاك الشفرة المذكورة"، موضحا أن الخروج من البيت للتنزه مع الكلاب أو إلقاء القمامة لا يتطلب الحصول على هذه الشفرة.

وأشار إلى أنه سيتم منح الشفرة إلكترونيا من خلال الصفحة الشخصية للمواطن في الموقع الرسمي الإلكتروني لحكومة موسكو، مؤكدا أن عدم امتلاك المواطن لهذه الشفرة سيعني تغريمه مبلغ 4000 روبل (نحو 50 دولارا) أو 5000 روبل عند تكرار المخالفة.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق إلى أنه لا داعي حتى الآن لفرض نظام التنقل بالتصاريح في المدينة، مؤكدا أن اللجوء إلى نظام المراقبة الذكي قد يصبح ضروريا في حال تدهور الوضع الصحي ببسبب " كورونا".

