موسكو تعتزم تشغيل نظام "مراقبة ذكى" على حركة المواطنين بسبب كورونا

أعلنت سلطات العاصمة الروسية (موسكو) استعدادها لتشغيل "نظام ذكى" لمراقبة مدى التزام المواطنين بقواعد العزل الذاتي العام، الذى تم فرضه فى المدينة قبل أسبوع بهدف منع تفشى فيروس كورونا، وقال مدير قسم التقنيات المعلوماتية في حكومة موسكو إدوارد ليسينكو - حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم /السبت "إن هذا النظام سيجري تشغيله في حال صدور تشريع خاص به ،وسيتعين بموجبه على سكان موسكو الحصول على شفرة خاصة لتأكيد مشروعية تنقلاتهم فى المدينة".
وأضاف "أنه سيسمح للمواطنين الاستمرار في التنقل مشيا على الأقدام أو بوسائل النقل العام أو السيارات الشخصية بشرط إبلاغ السلطات بخططهم مسبقا وامتلاك الشفرة المذكورة"، موضحا أن الخروج من البيت للتنزه مع الكلاب أو إلقاء القمامة لا يتطلب الحصول على هذه الشفرة.
وأشار إلى أنه سيتم منح الشفرة إلكترونيا من خلال الصفحة الشخصية للمواطن في الموقع الرسمي الإلكتروني لحكومة موسكو، مؤكدا أن عدم امتلاك المواطن لهذه الشفرة سيعني تغريمه مبلغ 4000 روبل (نحو 50 دولارا) أو 5000 روبل عند تكرار المخالفة.
وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق إلى أنه لا داعي حتى الآن لفرض نظام التنقل بالتصاريح في المدينة، مؤكدا أن اللجوء إلى نظام المراقبة الذكي قد يصبح ضروريا في حال تدهور الوضع الصحي ببسبب " كورونا".
وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية، أعلنت أن أكثر من 200 ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن 389 ألفا و235 شخصا خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام، ولا يزال 205 الأف و612 شخصا منهم قيد المراقبة حتى اللحظة.
وأفاد البيان، بأنه تم إجراء ما مجموعه أكثر من 639 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا.
يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا تجاوز 4000 حالة، معظمها في العاصمة موسكو.
وكانت سلطات العاصمة الروسية "موسكو"، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى المدينة إلى 3 آلاف و357 شخصا؛ بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق، وسجلت موسكو قبل صدور هذه البيانات ألفين و923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.
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