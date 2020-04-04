اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 4/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 04 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 4/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:12   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:16
 
ميعاد صلاة العشاء 7:34 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:15 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:21 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:41 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:07 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 13: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:31 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:03 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:46 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:03 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:19 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:13 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:08 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:39 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:46 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:43 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:53 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:18 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:25 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:14 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:25 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 
 
توقيت صلاة الظهر 11:43 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:02 
 
موعد صلاة العشاء 7:19 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:48 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:40 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:55 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 4:05 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:51 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:13 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:06 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:51 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:08 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:26 م 
 
 
 
 

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