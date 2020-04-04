مواقيت الصلاة اليوم السبت 4/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:16
ميعاد صلاة العشاء 7:34
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:07
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 13: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:31 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:22
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
توقيت صلاة العشاء 7:53 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:58
توقيت صلاة الظهر 11:43 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:02
موعد صلاة العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:48 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 4:05 م
توقيت صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء 8:13
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
مواقيت صلاة العشاء 7:26 م
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