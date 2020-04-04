مواقيت الصلاة اليوم السبت 4/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:16

ميعاد صلاة العشاء 7:34

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:07

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 13: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:31 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:03 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:22



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:50 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

موعد صلاة المغرب 6:39 م

ميعاد صلاة العشاء 7:50 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:43 م

توقيت صلاة العشاء 7:53 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:25 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:58

توقيت صلاة الظهر 11:43 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:02

موعد صلاة العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:48 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

توقيت صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 7:55 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:38 ص

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

موعد صلاة العصر 4:05 م

توقيت صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:13

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:08 م

مواقيت صلاة العشاء 7:26 م