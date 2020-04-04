اليوم السابع
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منع إقامة سوق الفشن الرئيسى جنوب بنى سويف لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 04:08 م
منع إقامة سوق الفشن الرئيسى جنوب بنى سويف لمواجهة كورونا غلق أسواق بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف ، إقامة السوق الرئيسى بالمدينة ، من خلال منع الباعة المترددين على مكان السوق من الوصول إليه، فى إطار تكثيف الحملات على الأسواق والمحال لتنفيذ قرارات الغلق، ضمن الإجراءات الإحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره. 

 وأشار بيان صحفى ، إلى أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن أحمد دسوقى، قاد حملة اليوم السبت تمكن خلالها من منع إقامة السوق الرئيسى بمدينة الفشن، من خلال توزيع المشاركين فى الحملة "مسؤولى الإشغالات والبيئة وموظفى الوحدة" على أطراف المدينة ومدخل السوق، ونجحت الحملة فى منع التجار من الوصول إلى مكان السوق.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا من فض السوق الرئيسى بالمدينة وعدد من السويقات الأخرى بقرى المركز ومنع إقامتها من خلال غلق مداخل القرى المؤدية الى السويقات. 

وتواصل محافظة بنى سويف حملاتها المكثفة التى أمر بها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة ومنع إقامة الأسواق العشوائية،ضمن الاجراءات الاحترازية التى تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا. 

 

غلق أسواق بنى سويف (1)
غلق أسواق بنى سويف 

 

غلق أسواق بنى سويف (2)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (3)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (4)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (5)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (6)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (7)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (8)
غلق أسواق بنى سويف

 

غلق أسواق بنى سويف (9)
غلق أسواق بنى سويف

 


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