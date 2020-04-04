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ممرضة دمياط المتعافية تروى لـ"اليوم السابع" كيف انتصرت على كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 09:54 م
ممرضة دمياط المتعافية تروى لـ"اليوم السابع" كيف انتصرت على كورونا الممرضة المتعافية
دمياط عبده عبد البارى

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أعلن مستشفى العجمي النموذجي للعزل، غرب الإسكندرية، اليوم السبت، عن تعافى وخروج حالات جديدة، عقب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من بينهم ممرضتان بمستشفى دمياط التخصصى وهما آية أيمن وحنان الغزلانى.

"اليوم السابع" تواصل مع آيه أيمن بعد تماثلها للشفاء وثبوت سلبية التحاليل الخاصة بها وقالت آية إنها مقيمة بقرية السنانية وتعمل ممرضة وجرى نقلها الى مستشفى الحجر الصحى العجمى بالإسكندرية وغادرت المستشفى اليوم بعد أن تماثلت للشفاء وبصحبتها زميلاتها من محافظة دمياط.

وقالت آية لم أكن أتخيل إنني سأصاب بالفيروس اللعين مشيرة إلى أن إدارة المستشفى قامت بسحب مسحات من طاقم المستشفى.

وتابعت: كل شيء كان طبيعيًا إلى أن أظهرت العينات إيجابية العينة الخاصة بى وإنني مصابة بفيروس كورونا، مضيفة أعلم أن مهنتي كممرضة تقدم المساعدة الطبية للمرضى  متعبة فى الكثير من الأوقات ولكن ستكلفها 10 أيام من المعاناة والخوف على صحتها وحياتها ليس لسبب إلا لأنها أصيبت بفيروس كورونا، فانقلبت الأدوار لأصبح أنا المريضة التي تتلقى العلاج على يد زملاء لها في مستشفى العجمى بالإسكندرية.

وأكدت أنها دخلت مستشفى الحجر الصحى بالعجمى بالإسكندرية يوم 25 مارس وغادرتها اليوم.

وتابعت قائلة: أجريت فحص PCR وأظهرت النتائج سلبيتها ومن هنا بدأت رحلتي مع التعافى.

ووجهت آية رسالة لزميلاتها قائلة: خافوا على نفسكم واتخذوا كل وسائل الحماية ومكافحة العدوى لأن مفيش حد هيخاف عليكم أكتر من أنفسكم.

كما وجهت أية رسالة إلى زميلاتها بكل مستشفيات مصر باتخاذ أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مكافحة العدوى، معبرة عن شكرها لأطقم المستشفى.


محافظة دمياط اخبار المحافظات اخبار مصر شفاء مريضة فيروس كورونا

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