مليون و400 ألف جنيه لمد خطوط المياه لقرى مركز سمالوط بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه جارى مد خطوط مياه قطر 4 بوصة لعدد من القرى بمركز سمالوط، وذلك فى إطار خطة الشركة لدعم المناطق المحرومة داخل المحافظة، بخطوط المياه، وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وأضاف الشهاوى، أن الخطوط التى يتم تركيبها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 7 ألاف متر، وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنية، وتم توصيلها بالمجالس القروية بالبيهو وقلوصنا ومدينة سمالوط وبنى غنى، مؤكداً على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى قال، أنه تم الانتهاء من مد خط مياه قطر 8 بوصة من محطة معصرة ملوى المرشحة إلى قرى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلى، فى إطار خطة الشركة بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة والتى تعانى من ضعف المياه لوضع حلول جذرية لها قبل قدوم الصيف.

وأضاف أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون ومائة الف جنية لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذى مدينة ملوى بالكامل، وقرية سينجرج وام قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى.

وقامت الشركة، بتوزيع 1500 كمامة وجوانتى والعديد من المستلزمات الأخرى للعاملين بالصرف الصحى بكافة الفروع بالمحافظة، كما تم طباعة وتوزيع أكثر من 3500 ملصق للتوعية داخل المحطات وخارجها وذلك لنشر ثقافة التعامل بين العاملين داخل المحطات والتعامل مع الجمهور بالخارج للوقاية من الإصابة بالعدوى، و تكليف مديرى الأفرع بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتطهير وتعقيم الشوارع العامة والمصالح الحكومية حيث تمت اعمال التطهير والتعقيم بكافة المراكز فى المحافظة وشملت محطات السكة الحديد والمستشفيات ومجمعات المواقف وانه تم وضع خطة لاستكمال التطهير والتعقيم كنوع من المشاركة المجتمعية وان الشركة على استعداد تام لتقديم خدمات الدعم والمساندة لكافة المصالح داخل المحافظة متى طلب منها.