كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تسببت حالة من الملل بسبب إجراءات مواجهة كورونا من حظر تجوال وحجر منزلى فى كوريا الجنوبية إلى نزول المواطنين بالكمامات إلى الشوارع والحدائق للترفيه عن أنفسهم، ونشرت رويترز صورا توضح نزول المواطنين ملتزمين بالإجراءات الوقائية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية المواطنين لعدم نقل عدوى فيروس كورونا لهم.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية تمديد فترة إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التى من المقرر أن تنتهى غدا، لمدة أسبوعين، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن هذا القرار جاء بسبب زيادة الحالات القادمة من الخارج وحوادث العدوى الجماعية فى المجتمعات رغم استقرار أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وأعلن المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، تمديد فترة الحظر على تشغيل بعض المرافق التى من بينها الدينية والرياضية والترفيهية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 19 أبريل.

وحتى لو تم تشغيلها حتمًا فمن الضرورى الامتثال للوائح الحجر الصحي التي وضعتها سلطات الحجر الصحي مثل ترك مسافة من متر إلى مترين بين الأشخاص وارتداء كمامة.



أب وأولاده



الحدائق بكوريا الجنوبية



حديقة بكوريا الجنوبية



شوارع كوريا الجنوبية



طفلة تلعب بالسكوتر



مواطنون يتنهون بالدراجة