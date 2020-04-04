وحتى لو تم تشغيلها حتمًا فمن الضرورى الامتثال للوائح الحجر الصحي التي وضعتها سلطات الحجر الصحي مثل ترك مسافة من متر إلى مترين بين الأشخاص وارتداء كمامة.