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قتل أحد مرافقى الرئيس الأفغانى أشرف غنى، وأصيب آخر؛ إثر تعرضهما لهجوم مسلح فى العاصمة كابول، وقال طارق عريان، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية الأفغانية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن: "المسلحين أطلقوا النار على الاثنين بمنطقة باجمان مساء الجمعة، موضحا أن واحدا من أفراد القوة يدعى قيوم الدين مقصودى قتل فى الهجوم وتعرض آخر لإصابات".

ولفت عريان إلى أنه يجرى التحقيق فى الهجوم، فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم المسلح.

وأعلنت الشرطة الأفغانية، مصرع ما لا يقل عن ثمانية مدنيين ، وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق فى إقليم هلمند، جنوب أفغانستان، وأفاد بيان لقيادة شرطة " هلمند " بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية ، بأن قنبلة "مزروعة " على جانب الطريق انفجرت في منطقة "نهر سراج " بالإقليم، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجراح.