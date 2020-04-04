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مصرع صبى غرقا داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو

السبت، 04 أبريل 2020 04:54 م
مصرع صبى غرقا داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو غريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي صبي مصرعه غرقا فى ترعة الشرقاوية التابعة لقرية ميت الحلوج بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، أثناء استحمامه، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز دكرنس بوقوع حادث غرق لصبي بترعة الشرقاوية بميت الحلوج.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لصبي يدعي شوقي فتحي شوقي 16 سنة، وبالفحص تبين أنه حال نزوله الترعة للاستحمام هروبا من حرارة الجو، فجرفه التيار فانحرف وغرق، وتم انتشال الجثمان، بواسطة الأهالي وتم نقله إلى مشرحة مستشفي دكرنس العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن لقي شاب مصرعه بقرية ميت تمام التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية عقب سقوطه من علي عربة كارو بالقرية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي منية النصر المركزي، بوصول جثة شاب أثر سقوطة من على عربة كارو.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع أمير أيمن شلبي 20 سنة، وبالفحص تبين أنه حال وجوده اعلي عربة سقط من اعلي العربة  على الأرض، وتم نقله إلى مستشفي والتى قررت تحويلة إلى المنصورة الدولي فلقي مصرعه على الفور، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية

أخبار الحوادث

مصرع صبي غرقا

مركز دكرنس

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