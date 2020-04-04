مصرع صبى غرقا داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو

لقي صبي مصرعه غرقا فى ترعة الشرقاوية التابعة لقرية ميت الحلوج بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، أثناء استحمامه، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز دكرنس بوقوع حادث غرق لصبي بترعة الشرقاوية بميت الحلوج.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لصبي يدعي شوقي فتحي شوقي 16 سنة، وبالفحص تبين أنه حال نزوله الترعة للاستحمام هروبا من حرارة الجو، فجرفه التيار فانحرف وغرق، وتم انتشال الجثمان، بواسطة الأهالي وتم نقله إلى مشرحة مستشفي دكرنس العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.