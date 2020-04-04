مصرع شخص وإصابة 4 فى انفجار غاز بمبنى سكنى بروسيا.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تسبب انفجارغاز فى أحد الأبنية السكنية بالعاصمة الروسية موسكو فى مصرع شخص وإصابة 4 على الأقل مما أدى إلى انهيارالمبنى بالكامل، وانتقلت قوات الدفاع المدنى على الفور إلى مكان الانهيار للبحث عن أى ضحايا أو مصابين أخرين.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، أن أكثر من 200 ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستج، يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا تجاوز 4000 حالة، معظمها في العاصمة موسكو.

وكانت سلطات العاصمة الروسية "موسكو"، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى المدينة إلى 3 آلاف و357 شخصا؛ بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق، وسجلت موسكو قبل صدور هذه البيانات ألفين و923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.



أثار الإنهيار



المبنى المنهار فى روسيا



المبنى المنهار



انهيار مبنى سكنى فى روسيا



جانب من الانهيار



أثار الانفجار