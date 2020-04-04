مستشار النمسا: إجراءات الحكومة تحقق أهدافها وتحد من انتشار وباء كورونا

أ.ش.أ

أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن الإجراءات التى أتخذتها الحكومة تحقق بالفعل أهدافها وتثبت أنها صائبة، ونجحت في التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، لافتا الى أن التطور إيجابى، وإذا واصلنا الانضباط والمثابرة يمكننا الانتصار على المرض وعودة النشاط الاقتصادي.

وقال كورتس - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن الانضباط ضرورة قصوى وأطلب من جميع النمساويين استمرار المثابرة رغم أني أعلم أن الأمر صعب خاصة في ظل الاحتفال بعيد القيامة.. مشددا على ضرورة الحفاظ على التباعد بين الناس في عيد القيامة وإلغاء كل الاحتفالات العائلية بالعيد.

وأشار إلى أنه لا يمكن سحب التدابير الحالية للعزل الصحي والبقاء في المنازل إلا بشكل تدريجي ودقيق للغاية.. مشيرا إلى أن تحمل المواطن للضغوط الحالية سوف تجعلنا قادرين اسرع على سحب التدابير تدريجيًا بعد عيد القيامة وعودة الحياة الطبيعية.