مرصد الأزهر: حركة "الشباب" بالصومال تستغل كورونا دون النظر إلى العواقب

كتب لؤى على

ندِّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف برفض حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إطلاق النار خلال الفترة الراهنة التى ينشغل فيها العالم بجائحة كورونا "كوفيد- 19".

وأكد المرصد أن تلك الحركة الإرهابية التي تنشط في دولتي الصومال وكينيا، تستغل وباء «كورونا» دون النظر إلى عواقب ذلك على الشعوب التي تقع تحت تهديد الحركة المباشر، وهو ما يجعل تلك الشعوب بين مطرقة الإرهاب وسندان الفيروس العالمي.

ولفت المرصد إلى أنَّه قد حذَّر في تقرير سابق من التصاعد الخطير واللافت في عدد ونوعية العمليات الإرهابية التي شنَّتها حركة «الشباب» الصومالية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى إعادة تسليط الضوء على تلك الحركة المتطرفة بعد سنوات من إعلان الحرب عليها؛ وذلك لكشف زيف مزاعمها وأفكارها التي تعادي الإنسانية.

وكان قد حذِّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطورة المستوطنات الصهيونية التي أصبحت بيئة خصبة لتفشي الفيروس، على صحة أفراد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن المستوطنين الصهاينة يتعمَّدون الاحتكاك بالفلسطينيين، وهو ما ينذر بخطورة تفشي العدوى بينهم. ودعا المرصد أبناء الشعب الفلسطيني إلى توخِّي الحذر واتباع التدابير والإجراءات الوقائية، وضرورة عدم محاولة الاحتكاك مع المستوطنين الصهاينة؛ وذلك لعبور تلك الأزمة التي اجتاحت العالم وأصبحت تشكِّل خطرًا حقيقيًّا على شعوبه.

وكانت تقارير صادرة عن وزارة الصحة الصهيونية قد ذكرت أن هناك ما يزيد على 200 حالة إصابة بفيروس كورونا «كوفيد- 19» في المستوطنات الصهيونية، بالإضافة إلى آخرين يرفضون الاستجابة للتعليمات الوقائية أو الالتزام بالحجر الصحي.